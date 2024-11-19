В России подтвердили обстрел ракетами ATACMS и рассказали о последствиях

На месте атаки произошел пожар

В России прокомментировали взрывы в Брянской области в ночь на 19 ноября. Там утверждают, что по военному объекту якобы был нанесен удар ракетами ATACMS.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что ночью в 3:25 по местному времени (в 2:25 по Киеву) "противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами".

"По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена", — говорится в сообщении.

Также в МО РФ сообщили, что якобы фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. Отмечается, что из-за этого возник пожар, который был "оперативно ликвидирован". Подчеркивается, что жертв и разрушений нет.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 19 ноября поразили арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева в Брянской области. Отмечалось, что по состоянию на 02:30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Карачев на карте

При этом российские СМИ сообщали, что после оглашения ракетной опасности в Карачеве, по словам очевидцев, произошел очень мощный взрыв. После него возникло огненное зарево и начали раздаваться менее мощные взрывы.

Источники "Телеграфа" в ВСУ подтвердил применение американских ракет ATACMS по военной цели в Брянской области. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что не владеют информацией о якобы ударе ракетами ATACMS по РФ.