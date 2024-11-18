Этот шаг Байдена значительно повышает ставки в войне, которую Трамп обещал закончить

Решение действующего президента США Джозефа Байдена позволить Украине бить по российской территории ракетами ATACMS значительно усложнит жизнь новоизбранному президенту Дональду Трампу. Теперь новому лидеру США будет очень сложно продвигать планы и идеи примирения между Украиной и РФ.

Об этом сообщил главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш. Он напомнил, что администрация Байдена в этом случае действовала по стандартной схеме: тянуть, пока не будет поздно.

"Запросы Украины по HIMARS, танкам Abrams, F-16 всегда начинались с отказа, а затем, когда ситуация приближалась к критической точке, вопросы согласовывали", — отметил журналист.

Впрочем, добавил Волш, на этот раз разрешение на использование американских ракет по России можно назвать "достаточно провокационным". С другой стороны, РФ значительно ослаблена тремя годами войны, поэтому она точно не готова к открытой войне против западных стран, чем угрожал так называемый "президент" России Владимир Путин.

Важными факторами влияния на Белый дом в этом случае журналист назвал развертывание северокорейских сил в Курской области России. США таким образом просто отреагировали на повышение градуса эскалации со стороны России. Также этот шаг Байдена значительно повышает ставки в войне, которую Трамп обещал закончить – но как он теперь будет делать это, непонятно.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что действующий президент США Джозеф Байден за оставшиеся у него в должности два месяца впервые разрешил украинским военным использовать ATACMS по территории России. Но пока только в Курской области.

Также "Телеграф" рассказывал, что по России полетят не только ATACMS. Еще две страны последовали примеру Байдена.

Стоит отметить, что в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину, использовав 120 ракет и 90 беспилотников. Из-за этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Скорее всего именно эта атака стала причиной предоставления нужных разрешений Украине.