Цей крок Байдена значно підвищує ставки у війні, яку Трамп обіцяв закінчити

Рішення чинного президента США Джозефа Байдена дозволити Україні бити по російській території ракетами ATACMS значно ускладнить життя новообраному президенту Дональду Трампу. Тепер новому лідеру США буде вкрай складно просувати плани та ідеї примирення між Україною та РФ.

Про це повідомив головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш. Він нагадав, що адміністрація Байдена в цьому випадку діяла за стандартною схемою: тягнути, аж поки не буде пізно.

"Запити України щодо HIMARS, танків Abrams, F16 завжди починалися з відмови, а потім, коли ситуація наближалася до критичної точки, питання погоджували", – зазначив журналіст.

Втім, додав Волш, цього разу дозвіл на використання американських ракет по Росії можна назвати "доволі провокаційним". З іншого боку, РФ значно послаблена трьома роками війни, тому вона точно не готова до відкритої війни проти західних країн, чим погрожував так званий "президент" Росії Володимир Путін.

Важливими факторами впливу на Білий дім в цьому випадку журналіст назвав розгортання північнокорейських сил в Курській області Росії. США, таким чином, просто відреагували на підвищення градуса ескалації з боку Росії. Також цей крок Байдена значно підвищує ставки у війні, яку Трамп обіцяв закінчити – але як він тепер буде це робити, незрозуміло.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, стало відомо, що чинний президент США Джозеф Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, вперше дозволив українським військовим використовувати ATACMS по території Росії. Але поки що тільки у Курській області.

Також "Телеграф" розповідав, що по Росії полетять не тільки ATACMS. Ще дві країни наслідували приклад Байдена.

Варто зазначити, що в ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну, використавши 120 ракет та 90 безпілотників. Через це було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Скоріше за все, саме ця атака стала причиною надання потрібних дозволів Україні.