Калуга и Курск принимают приветы: в обоих российских городах взрывы и пожары (видео, фото)

В Калуге горит по меньшей мере один пораженный объект – нефтебаза, или НПЗ

Ночью российские города Курск и Калуга были атакованы беспилотниками. В обоих городах слышны были очень сильные взрывы: что именно уничтожено в Курске, пока неизвестно, а в Калуге поражены как минимум местные нефтяные мощности, а также приборостроительный завод.

Об этом сообщили местные каналы и украинский мониторинг. Российские власти традиционно выступили с заявлениями, что "все было сбито", но признали "падение обломков" украинских ударных дронов и пожары на по меньшей мере одном объекте.

Отмечается, что в Калуге поразили местную нефтебазу "Калуганефтепродукт" или нефтеперерабатывающий завод. Также целями беспилотников мог стать приборостроительный завод "Тайфун", работающий на войну в Украине. Среди номенклатуры изделий завода – береговой ракетный комплекс "Бал-Е" и мобильный береговой комплекс радиоразведки "Монолит-Б".

Местные каналы публикуют видео взрывов и пожаров на месте попаданий беспилотников. Судя по силе пламени, говорить о "падении обломков", как это утверждают официальные российские власти, не стоит.

Как сообщалось ранее, Украина несколько дней назад получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия на российской территории. Первый прилет ATACMS по Брянской области произошел 19 ноября, когда был поражен склад боеприпасов в Карачеве.

20 ноября был также нанесен удар ракетами Storm Shadow по Курской области. По данным западных СМИ, это привело к ликвидации около 500 солдат из КНДР и российского генерала.