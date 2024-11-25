Калуга та Курськ приймають привіти: в обох російських містах вибухи та пожежі (відео, фото)

У Калузі палає щонайменше один вражений об'єкт – нафтобаза, або НПЗ

Вночі російські міста Курськ та Калуга були атаковані безпілотниками. В обох містах було чутно дуже сильні вибухи: що саме знищено у Курську, поки що невідомо, а в Калузі вражено як мінімум місцеві нафтові потужності, а також приладобудівний завод.

Про це повідомили місцеві канали та український моніторинг. Російська влада традиційно виступила із заявами, що "усе було збито", але визнала "падіння уламків" українських ударних дронів та пожежі на щонайменше одному об'єкті.

Зазначається, що в Калузі вразили місцеву нафтобазу "Калуганафтопродукт", або нафтопереробний завод. Також цілями безпілотників міг стати приладобудівний завод "Тайфун", який працює на війну в Україні. Серед номенклатури виробів заводу – береговий ракетний комплекс "Бал-Е" та мобільний береговий комплекс радіорозвідки "Моноліт-Б".

Місцеві канали публікують відео вибухів та пожеж на місці влучань безпілотників. Судячи з сили полум'я, говорити про "падіння уламків", як це стверджує офіційна російська влада, не варто.

Як повідомлялося раніше, Україна кілька днів тому отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт ATACMS по Брянській області стався 19 листопада, коли було вражено склад боєприпасів у Карачеві.

20 листопада було також завдано удару ракетами Storm Shadow по Курській області. За даними західних ЗМІ, це призвело до ліквідації близько 500 солдатів із КНДР, а також російського генерала.