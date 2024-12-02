Возле Токмака взлетела на воздух АЗС: там заправлялись оккупанты (видео)

Взрывом повреждены резервуары с бензином и дизтопливом

На оккупированной части Запорожской области произошел взрыв, в результате которого была уничтожена заправка. На ней российские захватчики заправляли свою специальную технику.

Об этом проинформировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, взрыв произошел возле Токмака.

Андрющенко отметил, что АЗС попала под удар украинского FPV-дрона, после чего там детонировали резервуары с дизельным топливом и бензином.

В сети также появилось видео момента взрыва на заправке. Как видно, на кадрах, столб огня и дыма поднялся на несколько десятков метров, а затем там вспыхнул сильный пожар.

Согласно данным российских источников, удар также был нанесен по администрации в Васильевке.

Как сообщалось ранее, аналитики предупреждают, что россияне могут в скором времени начать наступление на Запорожье. В настоящее время оккупантам приходится перебрасывать подразделения в Курскую область, однако ситуация может измениться уже 5 декабря.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в свою очередь говорил, что строительство оборонительных сооружений вокруг областного центра практически завершено.