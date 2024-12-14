Беспилотники атаковали Орел и Железногорск в России: в одном из городов вспыхнул сильный пожар (видео)

В Орле атаковали нефтебазу, расположенную в населенном пункте Стальной Конь неподалеку от областного центра

В России в ночь с 13 на 14 декабря было громко в Орловской области – в частности, взрывы слышали в Орле – и в городе Железногорске Курской области. В обеих локациях были слышны сильные взрывы, после прилётов на нефтебазе возле Орла вспыхнул пожар.

Об этом пишут российские каналы и СМИ. Интересно, что официальных комментариев от местных властей до сих пор нет.

Отмечается, что в Орле атаковали нефтебазу, расположенную в населенном пункте Стальной Конь неподалеку от областного центра. Это в 170 километрах от границы с Украиной. После ряда прилетов на нефтебазе начался пожар. Местные каналы опубликовали видео, где можно увидеть горящим как минимум один резервуар. Сама нефтебаза уже находилась под атакой, но больше двух лет назад – в ноябре 2022 года.

Кроме того, после взрывов в Северном районе Орла в сторону атакованных объектов поехали кареты скорой помощи и пожарные автомобили. В небе начали суетиться вертолеты. В местных каналах царит паника.

Кроме Орла, беспилотники атаковали Железногорск Курской области. Там насчитали не менее девяти взрывов. Город уже находился под атакой 20 октября во время массированного удара беспилотниками по России. Там тоже расположены нефтяные мощности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 10 декабря в Подмосковье раздались взрывы после атаки беспилотниками. В московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки БПЛА вводили План "Ковер".

Около недели назад в Грозном прогремел взрыв. Тогда же, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. А в конце октября "Телеграф" писал, что в Чечне дроны атаковали институт спецназа Кадырова.