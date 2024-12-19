Війна — день 1030: окупанти зазнають величезних втрат і обстрілюють Кривий Ріг

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська в Україні продовжують здійснювати штурмові дії на низці напрямків. Здебільшого свої зусилля вони фокусують на Донеччині, а Покровський напрямок залишається найбільш активним. Втім, найбільша кількість бойових зіткнень за попередню добу все ж таки була зафіксована в Курській області, де росіяни за підтримки КНДР прагнуть у стислий термін вибити ЗСУ з плацдарму. При цьому будь-які штурми даються їм величезними втратами, а одних лише солдатів Кім Чен Ина в перші дні штурмів було поранено або вбито не менше двох сотень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Кривому Розі після обстрілу спостерігаються відключення світла.

Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1027: росіяни застосували нову тактику в Кураховому, а Бойко спровокував масштабний скандал

З ситуацією в Україні 17 грудня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 1028: у Москві ліквідовано генерала ЗС РФ, а росіяни знову говорять про війну з НАТО

Про новини та події 18 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1029: росіяни наступають у Донецькій області і женуть північнокорейців на забій