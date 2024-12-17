Війна — день 1028: росіяни тиснуть у Курській області і знову говорять про війну з НАТО

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує загострюватися, а лише минулої доби там було зафіксовано 226 бойових зіткнень. Найбільш запеклі бойові дії відбуваються у Курській області, а на території України – на Покровському напрямку. При цьому ЗСУ не лише стримують натиск окупантів, а й завдають удару у відповідь і місцями звільняють територію. Водночас у Росії в черговий раз заговорили про підготовку до війни з НАТО і припустили, що вона може розпочатися протягом наступних десяти років.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США кажуть, що якщо війська КНДР увійдуть на територію України, то у Вашингтоні розцінять це як ескалацію

З ситуацією в Україні 14 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1025: прискорення допомоги США та нові розмови про кінець війни

Про новини та події 15 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1026: росіяни наступають на Сіверськ, а солдати КНДР обстрілюють кадировців

Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1027: росіяни застосували нову тактику в Кураховому, а Бойко спровокував масштабний скандал