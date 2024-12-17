Ліквідація генерала Кирилова в РФ - справа рук СБУ, - джерела

Кирилов віддавав накази про застосування хімічної зброї проти ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) причетна до ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії Ігоря Кирилова. Вибухові речовини були закладені в його авто, а також у самокат, який був розташований поруч.

Про це повідомляють інформовані джерела "Телеграфу" в СБУ. За інформацією, вибуховий пристрій на самокаті спрацював, коли чиновник разом з помічником заходили до під'їзду багатоповерхівки на Рязанському проспекті в Москві. Внаслідок інциденту обидва були ліквідовані. Сталось це близько 6 ранку у Москві. У сусідніх будинках від вибуху повибивало вікна.

Представник СБУ прокоментував, що Кирилов був воєнним злочинцем, який віддавав накази про застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. Тому його ліквідація є абсолютно законною. "Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — заявило джерело.

Кадри з ліквідації Кирилова

Раніше СБУ оголосила Кирилову офіційну підозру через масове використання забороненої хімічної зброї на сході та півдні України.

Також "Телеграф" повідомляв свіжі подробиці щодо ліквідації Кирилова. Вибухнув тротил.