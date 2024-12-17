Ликвидация генерала Кириллова в РФ – дело рук СБУ, — источники

Кириллов отдавал приказы о применении химического оружия против ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии Игоря Кириллова. Взрывчатые вещества были заложены в его авто, а также в расположенный рядом самокат.

Об этом сообщают информированные источники "Телеграфа" в СБУ. По информации, взрывное устройство на самокате сработало, когда чиновник вместе с помощником заходили в подъезд многоэтажки на Рязанском проспекте. В результате инцидента оба были ликвидированы. Случилось это около 6 утра в Москве. В соседних домах от взрыва выбило окна.

Представитель СБУ прокомментировал, что Кириллов был военным преступником, который отдавал приказы о применении запрещенного химического оружия против украинских военных. Поэтому его ликвидация абсолютно законна. "Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", — заявил источник.

Кадры по ликвидации Кириллова

Ранее СБУ объявила Кириллову официальное подозрение из-за массового использования запрещенного химического оружия на востоке и юге Украины.

Также "Телеграф" сообщал свежие подробности ликвидации Кириллова. Взорвался тротил.