З'явилося відео моменту ліквідації генерала РФ Кирилова у Москві

Вибухівку було закладено в електросамокат

В мережі з'явилися кадри вибуху у Москві, під час якого був ліквідований генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Це сталося рано вранці 17 грудня, разом із ним загинув також його водій.

На кадрах, ймовірно, з камер спостереження, видно, що вибух був досить потужним. За попередніми даними, вибухівку було закладено у електросамокат, який стояв біля під'їзду. Коли з нього вийшов Кирилов, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, та його водій, пролунав вибух. Обидва загинули на місці.

Примітно, що днем раніше, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру. Встановлено, що саме Кирилов відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Зафіксовано, що за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Нагадаємо, за даними джерела "Телеграфу" в Службі безпеки України, ліквідація Кирилова є справою рук СБУ. Тим часом мережа вибухнула мемами з приводу цього. "Телеграф" зібрав найдотепніші меми з мережі. Здебільшого вони створені навколо самокату та того, що на них не бажано кататись взимку.