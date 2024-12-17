Война — день 1028: россияне давят в Курской области и вновь говорят о войне с НАТО

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает обостряться, а лишь за прошедшие сутки там было зафиксировано 226 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные боевые действия происходят в Курской области, а на территории Украины — на Покровском направлении. При этом ВСУ не только сдерживают натиск оккупантов, но и наносят ответный удар и местами освобождают территорию. В то же время в России в очередной раз заговорили о подготовке к войне с НАТО и допустили, что она может начаться в течение следующих десяти лет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США говорят, что если войска КНДР войдут на территорию Украины, то в вашингтоне расценят это как эскалацию

С ситуацией в Украине 14 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1025: ускорение помощи США и новые разговоры о конце войны

О новостях и событиях 15 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1026: россияне наступают на Северск, а солдаты КНДР обстреливают кадыровцев

О том, что происходило 16 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1027: россияне применили новую тактику в Курахово, а Бойко спровоцировал масштабный скандал