Війна — день 1029: росіяни наступають на Донеччині і женуть північнокорейців на забій

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська продовжують вести наступ на різних ділянках фронту і місцями поступово просуваються. На території України найбільш гарячими є Покровський, Курахівський, Времівський та Лиманський напрями. Однак за кількістю бойових зіткнень першість тримає Курський напрямок, де росіяни атакують за підтримки військ КНДР. При цьому, згідно зі звітами ЦПД, життя північнокорейців росіяни цінують мало і, швидше за все, навіть не попередили їх про те, яку небезпеку несуть бойові дрони. Втім, тіла вбитих солдатів Кім Чен Ина з фронту намагаються вивозити насамперед.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Броварах чули вибух "Шахеда", дрони також були помічені біля Борисполя

00:00 Дрони атакували російську Воронезьку область.

Про новини та події 15 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1026: росіяни наступають на Сіверськ, а солдати КНДР обстрілюють кадировців

Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1027: росіяни застосували нову тактику в Кураховому, а Бойко спровокував масштабний скандал

З ситуацією в Україні 17 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1028: у Москві ліквідовано генерал ЗС РФ, а росіяни знову говорять про війну з НАТО