Солдати КНДР дивно поводяться на фронті, а їх тіла вивозять швидше, ніж поранених росіян

РФ намагається замітати сліди

Росія не тільки намагається приховати присутність солдат з Північної Кореї (КНДР) на фронті, а й погано їх навчає. Адже здебільшого вони не бояться дронів і не тікають від них.

Про це пише керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, загиблих військових КНДР евакуюють набагато швидше з гарячих точок, ніж поранених росіян.

"Військові КНДР на Курщині доволі дивно реагують на дрони. У загиблих кндрівців перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БПЛА, що може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті", — пише Коваленко.

Він наголошує, що це добре демонструє те, що життя корейців не має жодної цінності для росіян. Проте афішувати їх залучення РФ не дуже хоче, тому намагається замітати сліди усюди.

"Евакуація цих тіл (солдат КНДР) налагоджена краще, ніж загиблих чи поранених росіян. Бажання приховати невдачі кндрівців грає свою роль", — каже Коваленко.

Нагадаємо, війська Північної Кореї зазнали великих втрат в Курській області. За одну битву контингент КНДР міг втратити 4% своєї чисельності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як воюють війська КНДР у Росії та чи дають їм потрібну техніку, зброю.