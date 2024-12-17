Солдаты КНДР странно ведут себя на фронте, а их тела вывозят быстрее, чем раненых россиян

РФ пытается заметать следы

Россия не только пытается скрыть присутствие солдат из Северной Кореи (КНДР) на фронте, но и плохо их обучает. Ведь в большинстве своем они не боятся дронов и не убегают от них.

Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, погибших военных КНДР эвакуируют гораздо быстрее с горячих точек, чем раненых россиян.

"Военные КНДР на Курщине довольно странно реагируют на дроны. У погибших кндровцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, что может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте", — пишет Коваленко.

Он отмечает, что это хорошо демонстрирует, что жизнь корейцев не имеет никакой ценности для россиян. Однако афишировать их привлечение РФ не очень хочет, потому пытается заметать следы всюду.

"Эвакуация этих тел (солдат КНДР — Ред.) налажена лучше, чем погибших или раненых россиян. Желание скрыть неудачи кндровцев играет свою роль", — говорит Коваленко.

Напомним, войска Северной Кореи понесли большие потери в Курской области. За одно сражение контингент КНДР мог потерять 4% своей численности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как воюют войска КНДР в России и дают ли им нужную технику, оружие.