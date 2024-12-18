ФСБ заявила, що затримала виконавця ліквідації Кирилова. Що про нього відомо

Нема жодної гарантії, що затриманий причетний до ліквідації генерала, російська влада може повісити це на кого завгодно

У ФСБ (Федеральна служба безпеки) Росії заявили, що нібито затримали виконавця ліквідації генерала Ігоря Кирилова — начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Це нібито 29-річний громадянин Узбекистану.

Про це повідомляють росЗМІ. Уточнюється, що його затримано в селі Чорне Балашихинського району Підмосков'я. Стверджується, що "виконавця було завербовано українськими спецслужбами". За ліквідацію Кирилова йому нібито обіцяли 100 тисяч доларів і виїзд на проживання в Європейський Союз.

Також росЗМІ писали, що ще в день ліквідації генерала затримали двох людей, які нібито причетні до організації вибуху. Вони нібито дали покази та повідомили деталі про організаторів вбивства.

Нагадаємо, рано вранці 17 грудня в Москві пролунав потужний вибух біля під'їзду, з якого вийшов Ігор Кирилов та його помічник Ілля Полікарпов. Обоє загинули на місці. Джерела "Телеграфа" в СБУ повідомили, що генерала ліквідувала Служба безпеки України. Вибухові речовини були закладені в авто Кирилова, а також у самокат, який стояв поруч з будинком.

Днем раніше, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила генералу підозру. Встановлено, що саме Кирилов відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Зафіксовано, що за наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Як розповідав "Телеграф", в мережі з‘явилося унікальне відео спецоперації СБУ з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. На унікальних кадрах видно, як генерал з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть славнозвісний самокат. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою — самокат злітає в повітря, виносячи "вирок" воєнному злочинцю.