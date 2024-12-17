"Самокат виніс вирок генералу РФ". З’явилось унікальне відео підриву Кирилова у Москві

У бомбі було аж 200 г тротилу

Ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова потрапила на одну з камер відеоспостереження біля місця вибуху у Москві 17 грудня.

Як повідомляють інформовані джерела "Телеграфу" у Службі безпеки України (СБУ), саморобна вибухівка спрацювала тоді, коли Кирилов та його підопічний виходили з будинку.

"Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою — самокат злітає в повітря, виносячи "вирок" воєнному злочинцю", — кажуть джерела.

Співрозмовник додає, що вибухівка була саме на самокаті, а не машині генерала РФ, як раніше писали росЗМІ.

Нагадаємо, що вибух пролунав у Москві о 6 ранку на Рязанському проспекті. Внаслідок чого Кирилов та Полікарпов померли на місці від отриманих травм.

За даними спецслужб РФ, бомба містила у собі велику кількість різних елементів, які і спричинили миттєву смерть. Відомо, що вона складалась з 200 г тротилу. Від вибуху у сусідніх будинках постраждали вікна, а усе місце інциденту усіяне уламками.

Також у мережі вже показували відео вибуху на місці ліквідації, але з іншого ракурсу. З кадрів з камер спостереження, видно, що вибух був досить потужним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про помічника Кирилова Іллю Полікарпова, який загинув під час ліквідації генерала РФ.