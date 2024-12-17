Разом із генералом Кириловим у Росії ліквідували і його помічника: що про нього відомо

Вибух пролунав о 6 ранку у Москві

У вівторок, 17 грудня, внаслідок вибуху в Москві разом з генерал-лейтенантом РФ Ігорем Кириловим загинув його помічник Ілля Полікарпов. Раніше його ім'я не називалось.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова дружини загиблого Наталії. Відомо, що у російського військового залишилось двоє дітей.

"Ілля загинув, у нас залишилося двоє маленьких дітей – восьми та дев'яти років. Він був великим патріотом і любив свою Батьківщину", — сказала дружина.

Ілля Полікарпов

За словами джерел, Полікарпов та Кирилов були знайомі 17 років, вони дружили з дитинства. Полікарпов завжди виконував усі прохання та накази генерал-лейтенанта.

Додамо, що російські військові загинули внаслідок детонації саморобного вибухового приладу, який розмістили на самокат. Вибух пролунав приблизно о 6 ранку у Москві. Кирилов та Полікарпов загинули одразу на місці від отриманих травм.

За даними спецслужб РФ, бомба містила у собі велику кількість різних елементів, які і спричинили миттєву смерть. Відомо, що вона складалась з 200 г тротилу.

Нагадаємо, за словами джерел, ліквідація генерала Кирилова в РФ — справа рук СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилося відео моменту ліквідації генерала РФ Кирилова у Москві.