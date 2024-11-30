Вчив молодь вбивати. На Донбасі ліквідували ще одного полковника армії РФ (фото)

Був кандидатом військових наук

У суботу, 30 листопада, стало відомо про смерть російського полковника Олександра Михайловича Лебедєва. Він обіймав посаду заступника командира 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС Росії.

Про це пишуть Z-пабліки. Зазначається, що окупанта було ліквідовано у вівторок, 26 листопада, але перші повідомлення про це з'явились лише через 4 дні.

Водночас подробиць смерті Лебедєва не розкривають. За кількома повідомленнями, він помер на Донеччині, де наразі йдуть запеклі бої.

"Загинув під час виконання бойового завдання", — пишуть у мережі.

Прощання з російським полковником Лебедєвим відбудеться 30 листопада у Ростові-на-Дону.

Що відомо про Лебедєва

Він має військову освіту та був викладачем Ростовського інституту Всеросійського державного університету юстиції. Мав звання доцента, науковий ступінь кандидата військових наук та викладав "Вогневу підготовку".

Нагадаємо, у Севастополі ліквідували офіцера Чорноморського флоту РФ. Тоді на вулиці Тараса Шевченка вибухнув автомобіль. Внаслідок детонації загинув 47-річний капітан першого рангу Валерій Транковський, який отримав несумісні з життям травми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті вперше ліквідували незвичайного найманця, котрий воював за РФ. Йдеться про єменського хусита.