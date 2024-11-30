Учил молодежь убивать. На Донбассе ликвидировали еще одного полковника армии РФ (фото)

Был кандидатом военных наук

В субботу, 30 ноября, стало известно о смерти российского полковника Александра Михайловича Лебедева. Он занимал должность заместителя командира 9-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС России.

Об этом пишут Z-паблики. Отмечается, что оккупант был ликвидирован во вторник, 26 ноября, но первые сообщения об этом появились только через 4 дня.

В то же время подробности смерти Лебедева не раскрывают. По нескольким сообщениям, он умер в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Погиб во время выполнения боевого задания", — пишут в сети.

Прощание с российским полковником Лебедевым состоится 30 ноября в Ростове-на-Дону.

Что известно о Лебедеве

Он получил военное образование и был преподавателем Ростовского института Всероссийского государственного университета юстиции. Имел звание доцента, ученую степень кандидата военных наук и преподавал "Огневую подготовку".

Напомним, в Севастополе ликвидировали офицера Черноморского флота РФ. Тогда на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. В результате детонации погиб 47-летний капитан первого ранга Валерий Транковский, получивший несовместимые с жизнью травмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте впервые ликвидировали необычного наемника, воевавшего за РФ. Речь идет о йеменском хусите.