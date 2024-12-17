Вместе с генералом Кириловым в России ликвидировали и его помощника: что о нем известно

Взрыв раздался в 6 утра в Москве

Во вторник, 17 декабря, в результате взрыва в Москве вместе с генерал-лейтенантом РФ Игорем Кириловым погиб его помощник Илья Поликарпов. Раньше его имя не называлось.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова супруги погибшего Натальи. Известно, что у российского военного осталось двое детей.

"Илья погиб, у нас осталось двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину", — сказала супруга.

Илья Поликарпов

По словам источников, Поликарпов и Кирилов были знакомы 17 лет, они дружили с детства. Поликарпов всегда выполнял все просьбы и приказы генерал-лейтенанта.

Добавим, что российские военные погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства, который разместили на самокат. Взрыв раздался примерно в 6 утра в Москве. Кирилов и Поликарпов погибли на месте мгновенно от полученных травм.

По данным спецслужб РФ, бомба включала в себя большое количество различных элементов, которые и повлекли за собой мгновенную смерть. Известно, что она состояла из 200 г тротила.

Напомним, по словам источников, ликвидация генерала Кириллова в РФ — дело рук СБУ.

Ранее Телеграф рассказывал, что появилось видео момента ликвидации генерала РФ Кириллова в Москве.