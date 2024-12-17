"Самокат вынес приговор генералу РФ". Появилось уникальное видео подрыва Кирилова в Москве

В бомбе было аж 200 г тротила

Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова попала на одну из камер видеонаблюдения у места взрыва в Москве 17 декабря.

Как сообщают информированные источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины (СБУ), самодельная взрывчатка сработала тогда, когда Кирилов и его подопечный выходили из дома.

"Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства — самокат взлетает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику", — говорят источники.

Собеседник добавляет, что взрывчатка была именно на самокате, а не на машине генерала РФ, как ранее писали росСМИ.

Напомним, что взрыв прогремел в Москве в 6 утра на Рязанском проспекте. В результате Кирилов и Поликарпов скончались на месте от полученных травм.

По данным спецслужб РФ, бомба включала в себя большое количество различных элементов, которые и повлекли за собой мгновенную смерть. Известно, что она состояла из 200 г тротила. В результате взрыва в соседних домах пострадали окна, а все место инцидента усеяно осколками.

Также в сети уже показывали видео взрыва на месте ликвидации, но с другого ракурса. Из кадров из камер наблюдения видно, что взрыв был достаточно мощным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о помощнике Кириллова Илье Поликарпове, погибшем во время ликвидации генерала РФ.