ФСБ заявила, что задержала исполнителя ликвидации Кириллова. Что о нем известно

Нет никакой гарантии, что задержанный причастен к ликвидации генерала, российские власти могут повесить это на кого угодно

В ФСБ (Федеральная служба безопасности) России заявили, что якобы задержан исполнитель ликвидации генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Это 29-летний гражданин Узбекистана.

Об этом сообщают РосСМИ. Уточняется, что он задержан в селе Черное Балашихинского района Подмосковья. Утверждается, что "исполнитель был завербован украинскими спецслужбами". За ликвидацию Кириллова ему якобы обещали 100 тысяч долларов и выезд на жительство в Европейский Союз.

Также росСМИ писали, что еще в день ликвидации генерала задержали двух людей, якобы причастных к организации взрыва. Они якобы дали показания и сообщили детали об организаторах убийства.

Напомним, рано утром 17 декабря в Москве раздался мощный взрыв у подъезда, из которого вышел Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Оба погибли на месте. Источники "Телеграфа" в СБУ сообщили, что генерала ликвидировала Служба безопасности Украины. Взрывчатые вещества были заложены в авто Кириллова, а также в стоящий рядом с домом самокат.

Днем ранее, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила генералу подозрение. Установлено, что именно Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников. Зафиксировано, что по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.

Как рассказывал "Телеграф", в сети появилось уникальное видео спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова. На уникальных кадрах видно, как генерал с помощником выходят из здания, а рядом стоит знаменитый самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства – самокат взмывает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику.