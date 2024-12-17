Ликвидированный при взрыве в Москве генерал пугал россиян "боевыми комарами" США (видео)

Погиб он совсем по другой причине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кирилов, который вместе со своим водителем погиб при взрыве самодельного взрывного устройства в Москве рано утром 17 декабря, ранее рассказывал о "боевых комарах". Их якобы разработали в США, чтобы переносить опасные инфекции.

В 2022 и 2023 годах Кирилов заявлял о "курированных США" биоллабораториях в Украине, в которых "американские заказчики" якобы собирались сделать комаров переносчиками желтой лихорадки, а также лихорадок Денге и Зика (опасные инфекционные заболевания). Позже он запугивал россиян, вполне серьезно утверждая, что якобы комары-переносчики вирусов находятся на высоком техническом уровне готовности к применению против российской армии.

Напомним, вскоре после шести часов утра 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве раздался взрыв именно в тот момент, когда Кирилов и его водитель вышли из дома, они погибли на месте. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на стоявшем рядом электросамокате.

Как сообщал "Телеграф", всего за день до гибели Кириллова, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение. Установлено, что именно он ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников. С начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов по приказу Кириллова.