Фигурант "Миротворца" с женой-украинкой: что известно о ликвидированном в Севастополе капитане ЧФ (фото)

Он причастен к ракетным ударам по Украине

В среду, 13 ноября, во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором по предварительным данным ехал 47-летний командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Транковский, он погиб на месте. Его жена раньше имела украинское гражданство и жила в Севастополе еще до его оккупации Россией.

Транковский является фигурантом базы сайта "Миротворец". Командиром бригады он стал в 2022 году, а до этого был начальником штаба. Его подразделение участвует в войне против Украины, их корабли наносят удары по нашей территории ракетами "Калибр" и "Малахит".

Как сообщал Telegram-канал "OSINT Бджоли", Валерий Транковский родился 01.02.1977 в Санкт Петербурге (тогда Ленинград), паспорт он получил в городе Барнаул Алтайского края РФ. Его жена — Наталья Транковская (Гусарова) родилась 07.05.1982. Судя по всему, в 2014 году она получила российское гражданство и паспорт РФ. У пары есть сын 2007 года рождения.

По другой версии, погибнуть в Севастополе мог другой Валерий Т. — Валерий Ткаченко, который также является капитан 1-го ранга Черноморского флота. Однако это маловероятно, так как он несколько младше.

Как сообщал "Телеграф" 20 октября в России был ликвидирован Дмитрий Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Он причастен к убийству украинцев российской армией.