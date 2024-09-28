В РФ ликвидирован высокопоставленный полковник: его подчиненные убивали украинцев "шахедами"

Он был непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России

На днях в городе Коломна Московской области был найден мертвыс полковник российской армии. Речь идео о Коломейцеве Алексее Владимировиче, который руководил 924 государственным центром беспилотной авиации министерства обороны РФ.

Он был непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Известно, что в Московской области РФ был ликвидирован военный преступник — 51-летний полковник Коломейцев Алексей Владимирович. Его бездыханное тело было обнаружено в городе Коломна 27 сентября 2024 года.

"Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА", — говорится в сообщении.

Полковник российской армии непосредственно был причастен к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины и совершению военных преступлений против нашей страны.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — напомнили в Telegram-канале Главного управления разведки.

Труп полковника нашли в Коломне Московской области

Напомним, что возле собственного дома зарезали Антона Еговцева, Спустя некоторое время тяжелые ранения получили еще три пропагандиста телеканала НТВ, которые приехали "поработать" в Горловке.

Речь идет о корреспонденте Алексее Ивлиеве и еще двух сотрудниках телеканала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Курской области уничтожили высокопоставленного военного РФ, подчиненные которого убивали украинцев в Буче. Речь идет о командире 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Курине Александре Вячеславовиче (позывной "Шкипер").