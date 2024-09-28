У РФ ліквідовано високопоставленого полковника: його підлеглі вбивали українців "шахедами"

Він був безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення

Днями в місті Коломна Московської області було знайдено мертвим полковника російської армії. Йдеться про Коломєйцева Олексія Володимировича, який керував 924 державним центром безпілотної авіації міністерства оборони РФ.

Він був безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та скоєння військових злочинів проти України. Про це повідомили у Telegram-каналі ГУР МО України.

Відомо, що у Московській області РФ було ліквідовано військового злочинця — 51-річного полковника Коломєйцева Олексія Володимировича. Його бездиханне тіло було виявлено у місті Коломна 27 вересня 2024 року.

"Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Полковник російської армії безпосередньо був причетний до повномасштабного вторгнення РФ на територію України та скоєння військових злочинів проти нашої країни.

"ГУР МО України нагадує — за кожен військовий злочин буде справедлива відплата", — нагадали в Telegram-каналі Головного управління розвідки.

Труп полковника знайшли у Коломна Московської області

Нагадаємо, що біля власного будинку зарізали Антона Єгорцева. Через деякий час тяжкі поранення отримали ще троє пропагандистів телеканалу НТВ, які приїхали "попрацювати" у Горлівці.

Йдеться про кореспондента Олексія Івлієва та ще двох співробітників телеканалу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Курській області знищили високопоставленого військового РФ, підлеглі якого вбивали українців у Бучі. Йдеться про командира 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Куріна Олександра В’ячеславовича (позивний "Шкіпер").