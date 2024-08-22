Обіймався з Алаудіновим: у Курській області ліквідували відомого командира кадирівців (фото)

Він був командиром 2-го мотострілецького батальйону 4-ї бригади.

У Курській області, де тривають бої, було завдано удару по командному пункту кадирівських військ. В результаті ліквідовано командира з позивним "Шустрий", який воював у складі полку "Ахмат".

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах 22 серпня. Зазначається, що разом із ним було також ліквідовано десятки російських окупантів.

"Сьогодні вранці в Курській області РФ завдано удару по пункту управління Ахмат. Знищено командира групи і 30 російських солдатів", — йдеться в повідомленні.

До речі, "Шустрий" має спільну фотографію із заступником начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ і командиром добровольчого формування "Ахмат" Апті Алаудіновим.

У Telegram-каналі "Шустрого" є велика кількість матеріалів із українськими полоненими, а також інші відео з фронту. До речі, лише сьогодні близько полудня на його каналі вийшли нові пости.

В українських пабликах також оприлюднюють відео розгромного удару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація для російських окупантів у Курській області є плачевною. У ході операції ЗСУ наші воїни взяли під контроль ще частину території РФ. Внаслідок цього частина російських військ практично опинилася в оточенні.