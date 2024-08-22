Обнимался с Алаудиновым: в Курской области ликвидировали известного командира кадыровцев (фото)

Он был командиром 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады

В Курской области, где продолжаются бои, был нанесен удар по командному пункту кадыровских войск. В результате ликвидирован командир с позывным "Шустрый", воевавший в составе полка "Ахмат".

Информация об этом появилась в социальных сетях 22 августа. Отмечается, что вместе с ним были также ликвидированы десятки российских оккупантов.

"Сегодня утром в Курской области РФ нанесен удар по пункту управления Ахмат. Уничтожены командир группы и 30 русских солдат", — говорится в сообщении.

К слову, у "Шустрого" есть совместная фотография с заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командиром добровольческого формирования "Ахмат" Апти Алаудиновым.

В Telegram-канале "Шустрого" есть большое количество материалов с украинскими пленными, а также другие видео с фронта. К слову, только сегодня около полудня на его канале вышли свежие посты.

В украинских пабликах также публикуют видео разгромного удара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация для российских оккупантов в Курской области плачевна. В ходе операции ВСУ наши воины взяли под контроль еще часть территории РФ. В результате этого часть российских войск практически оказалась в окружении.