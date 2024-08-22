Зеленский приехал на границу с Курской областью: рассказал важные детали

Президент Владимир Зеленский впервые с начала операции в Курской области посетил приграничье. Он встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским, который доложил ему важные подробности.

Соответствующее видео было опубликовано на странице главы государства.

"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", — говорится в сообщении.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Впервые с начала наступления: Зеленский приехал на границу с Курской областью, рассказал новые детали".