Зеленський приїхав на кордон із Курською областю: розповів важливі деталі

Президент Володимир Зеленський вперше з початку операції у Курській області відвідав прикордоння. Він зустрівся із головкомом ЗСУ Олександром Сирським, який доповів йому важливі подробиці.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці глави держави.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", — йдеться у повідомленні.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Вперше з початку наступу: Зеленський приїхав на кордон із Курською областю, розповів нові деталі".