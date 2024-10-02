Участвовал в аннексии Крыма: в Часовом Яру ликвидирован боевик с позывным "Ермак", что известно

Он сопровождал российского военкора на фронте

В Часовом Яру в Донецкой области украинские защитники ликвидировали боевика с позывным "Ермак". Он участвовал в аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщил "Крымский ветер". Информация об этом появилась в Telegram.

"Несколько дней назад, когда взорвали задницу ноги так называемому военкору Денису Кулаге, также ликвидировали очень жирную цель — кадра, который в 2014 году принимал участие в аннексии АР Крым. Заранее записанную "историю" опубликовали каналы блогеров, которые были лично с ним знакомы. В видео он признает свое участие в событиях 2014 года и полномасштабном вторжении рф в Украину после 2022 года", — пишет паблик.

Это замкомандира по боевой подготовке 5-й диверсионно-разведывательной бригады "Терек" Смирнов Евгений Владимирович, 23.07.1982 г.р., Ставропольский край, г. Минеральные Воды.

Журналист Денис Казанский подтвердил эту информацию. Он рассказал подробности произошедшего. Так, 30 сентября, в сети появились кадры с военным корреспондентом прокремлевского издания "Известия" Денисом Кулагой. Он решил снять сюжет о боях возле Часового Яра в Донецкой области. Ему приставили военных для охраны. Среди сопровождавших оказался и тот самый "Ермак". Во время "екскурсии" украинские защитники ударили по "туристам" FPV-дронами. В результате Кулага получил ранения. Все кто был с ним погибли.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль продолжает наносить мощные удары по группировке Хезболла в Ливане. После ликвидации лидера организации Сайеда Хасана Насраллы израильские военные не остановились и уничтожили еще одного высокопоставленного члена Хезболла. В этот раз жертвой стал Набиль Каук, влиятельный деятель группировки.