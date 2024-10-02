Брав участь в анексії Криму: у Часовому Яру ліквідовано бойовика з позивним "Єрмак", що відомо

Він супроводжував російського воєнкора на фронті

У Часовому Яру на Донеччині українські захисники ліквідували бойовика з позивним "Єрмак". Він брав участь у анексії Криму в 2014 році.

Про це повідомив "Кримський вітер". Подробна інформація з’явилася у Telegram.

"Кілька днів тому, коли підірвали дупу ноги так званому воїнкору Денису Кулазі, також ліквідували дуже жирну ціль — кадра, який у 2014 році брав участь в анексії АР Крим. Заздалегідь записану "історію" опублікували канали блогерів, які були особисто з ним знайомі. У відео він визнає свою участь у подіях 2014 року та повномасштабному вторгненні Росії в Україну після 2022 року», — пише паблік.

Це замкомандира з бойової підготовки 5-ї диверсійно-розвідувальної бригади "Терек" Смирнов Євген Володимирович, 23.07.1982 р.н., Ставропольський край, м. Мінеральні Води.

Журналіст Денис Казанський підтвердив цю інформацію. Він розповів подробиці події. Так, 30 вересня у мережі з’явилися кадри з військовим кореспондентом прокремлівського видання "Известия" Денисом Кулагою. Він вирішив зняти сюжет про бої біля Часового Яру на Донеччині. Йому приставили військових для охорони. Серед тих, хто супроводжував, виявився і той самий "Єрмак". Під час "екскурсії" українські захисники вдарили по "туристам" FPV-дронами. В результаті Кулага отримав поранення. Усі хто був із ним загинули.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль продовжує завдавати потужних ударів по угрупованню Хезболла в Лівані. Після ліквідації лідера організації Сайєда Хасана Насралли ізраїльські військові не зупинилися та знищили ще одного високопоставленого члена Хезболла. На цей раз жертвою став Набіль Каук, впливовий діяч угруповання.