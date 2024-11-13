Фігурант "Миротворця" з дружиною-українкою: що відомо про ліквідованого в Севастополі капітана ЧФ (фото)

Він причетний до ракетних ударів по Україні

У середу, 13 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, в якому, за попередніми даними, їхав 47-річний командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту капітан 1-го рангу Валерій Транковський, він загинув на місці. Його дружина раніше мала українське громадянство та жила у Севастополі ще до його окупації Росією.

Транковський є фігурантом бази сайту "Миротворець". Командиром бригади він став у 2022 році, а раніше був начальником штабу. Його підрозділ бере участь у війні проти України, їхні кораблі завдають ударів по нашій території ракетами "Калібр" та "Малахіт".

Як повідомляв Telegram-канал "OSINT Бджоли", Валерій Транковський народився 01.02.1977 у Санкт Петербурзі (тоді Ленінград), паспорт він отримав у місті Барнаул Алтайського краю РФ. Його дружина – Наталія Транковська (Гусарова) народилася 07.05.1982. Ймовірно, у 2014 році вона отримала російське громадянство та паспорт РФ. Пара має сина 2007 року народження.

За іншою версією, загинути в Севастополі міг інший Валерій Т. — Валерій Ткаченко, який також є капітаном 1-го рангу Чорноморського флоту. Однак це малоймовірно, оскільки він дещо молодший.

Як повідомляв "Телеграф" 20 жовтня в Росії було ліквідовано Дмитра Голенкова — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/год 33310), що базується на аеродромі "Шайківка" і бомбардувальники Ту-22М3, який має на озброєнні. Він причетний до вбивства українців російською армією.