Война — день 1029: россияне наступают в Донецкой области и гонят северокорейцев на убой

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска продолжают вести наступление на разных участках фронта и местами постепенно продвигаются. На территории Украины наиболее горячими являются Покровское, Кураховское, Времевское и Лиманское направления. Однако по количеству боевых столкновений первенство держит Курское направление, где россияне атакуют при поддержке войск КНДР. При этом согласно отчетам ЦПД, жизнь северокорейцев россияне ценят мало и скорее всего даже не предупредили их о том, какую опасность несут боевые дроны. Впрочем, тела убитых солдат Ким Чен Ына с фронта стараются вывозить в первую очередь.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 ООН приняла резолюцию, в которой осудила преступления России против Украины. Кроме того, это первый документ ООН, в котором российское вторжение назвали "захватнической войной". До этого Организация обходилась более мягкими формулировками

1:00 В Броварах слышали взрыв "Шахеда", дроны также были замечены возле Борисполя

00:00 Дроны атаковали российскую Воронежскую область.

О новостях и событиях 15 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1026: россияне наступают на Северск, а солдаты КНДР обстреливают кадыровцев

О том, что происходило 16 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1027: россияне применили новую тактику в Курахово, а Бойко спровоцировал масштабный скандал

С ситуацией в Украине 17 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1028: в Москве ликвидирован генерал ВС РФ, а россияне вновь говорят о войне с НАТО