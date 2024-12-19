НПЗ у Ростовській області атакували не тільки дрони: нові подробиці удару (відео)

Завод працював у половину потужності після попередніх обстрілів

Удар по російському Новошахтинському нафтопереробному заводу (НПЗ) був спільною роботою українських структур, які поділились новими подробицями операції.

Як повідомили "Телеграфу" проінформовані джерела у силових структурах, ураження Новошахтинського НПЗ у Ростовській області — спільна операція Служби безпеки України (СБУ) та Військово-морських сил (ВМС).

Зазначається, що комбінована атака з застосуванням дронів та ракет відбулась у ніч на 19 грудня. Спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало нафтопереробний завод. А далі скерували ракети, використавши утворене дронами "вікно можливостей".

Внаслідок комбінованого удару на НПЗ виникла масштабна пожежа. Про що свідчать і відео з мережі, на яких видно, що вогонь охопив чималу площу. Була уражена установка ЕЛОУ-АВТ-2,5. Вона використовується для отримання зрідженого вуглеводневого газу. Ця спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

"Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні", — повідомило поінформоване джерело.

Нагадаємо, що під Ростовом дрони могли вразити ще одну важливу ціль у ніч на 19 грудня. У Ростові-на-Дону зафіксували щонайменше шість вибухів.

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