НПЗ в Ростовской области атаковали не только дроны: новые подробности удара (видео)

Завод работал в половину мощности после предварительных обстрелов

Удар по российскому Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) был совместной работой украинских структур, которые поделились новыми подробностями операции.

Как сообщили "Телеграфу" проинформированные источники в силовых структурах, поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области – совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил (ВМС).

Отмечается, что комбинированная атака с применением дронов и ракет произошла в ночь на 19 декабря. Сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, защищавшее нефтеперерабатывающий завод. А дальше направили ракеты, использовав образовавшееся дронами "окно возможностей".

В результате комбинированного удара на НПЗ возник масштабный пожар. О чем свидетельствуют и видео сети, на которых видно, что огонь охватил немалую площадь. Была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-2,5. Она используется для получения сжиженного углеводородного газа. Эта совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.

"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства. Это еще раз доказывает эффективность и мощность украинского оружия. В том числе его возможности уничтожать вражескую логистику, работающую на войну в Украине", — сообщил информированный источник.

Напомним, что под Ростовом дроны могли поразить еще одну важную цель в ночь на 19 декабря. В Ростове-на-Дону зафиксировали по меньшей мере шесть взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина уже бьет по россиянам лазерным оружием.