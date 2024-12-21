"Как вам Киев за три дня". Россияне показали послание на одном из дронов, атаковавших Казань (фото)

Не исключено, что это российский фейк

Россияне показали обломки беспилотника, утверждая, что это один из тех, что утром 21 декабря массированно атаковали Казань (Татарстан, Россия). На нем якобы есть послание россиянам.

"Z-каналы" показали надпись на русском языке на обломке беспилотника. Послание содержит ненормативную лексику.

"Как вам Киев за три дня?", — в частности, написано там.

Внимание! Фото содержат ненормативную лексику

Россияне активно обсуждают написанное. Традиционно угрожают "Орешникам" по центру принятия решений". Однако особенно умные из них спрашивают "В чем они неправы". Некоторые пишут "терпим" и сетуют на "мягкотелость" главы России Владимира Путина, который, по их мнению, не решается на жесткий ответ. Это лишний раз демонстрирует, что большинство граждан РФ не менее кровожадны и агрессивны, чем их президент, а некоторые даже больше.

Напомним, утром 21 декабря несколько беспилотников врезались в многоэтажные дома в Казани. Начались пожары. В отличие от российской армии, ВСУ не атакует жилые дома. Поэтому прилеты по ним – это, вероятнее всего, результаты работы "кривого РЭБ" РФ.

Как сообщал "Телеграф", россияне писали о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани, именно туда, вероятно, и направлялись беспилотники. В городе расположен Казанский пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ. Этот завод обеспечивает российскую армию боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.