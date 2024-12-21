Війна — день 1032: загострення у Херсоні та тривожні заяви Путіна

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 21 грудня 2024 року. Попередній день запам’ятався зламом реєстрів в Україні, різким посиленням обстрілів Херсона, а також масштабною атакою Росії проти України, під час якої постраждав і Київ, та не обійшлося без жертв. Але неспокійно було і в РФ, зокрема, було завдано удару по місцю дислокації російських військових у Рильську Курської області. Разом з тим, схоже, що агресор не збирається зупинятися, адже тільки напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що "йде війна з руським миром".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України десятки ворожих дронів, вибухи чули у Харкові та Запоріжжі, є постраждалі.

Згідно з зведенням Генштабу, найгарячішими напрямками за минулу добу стала Курська область та Покровський напрямок.

Карта, де зараз точаться бої в Курській області Росії

Карта бойових дій на Покровському напрямку

З ситуацією в Україні 18 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1029: росіяни наступають у Донецькій області та женуть північнокорейців на забій

Про новини та події 19 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1030: окупанти зазнають величезних втрат і обстрілюють Кривий Ріг

Про те, що відбувалося 20 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1031: Росія вдарила по Києву і загострює ситуацію в Херсоні