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Війна — день 1032: загострення у Херсоні та тривожні заяви Путіна

Автор
Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 21 грудня 2024 року. Попередній день запам’ятався зламом реєстрів в Україні, різким посиленням обстрілів Херсона, а також масштабною атакою Росії проти України, під час якої постраждав і Київ, та не обійшлося без жертв. Але неспокійно було і в РФ, зокрема, було завдано удару по місцю дислокації російських військових у Рильську Курської області. Разом з тим, схоже, що агресор не збирається зупинятися, адже тільки напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що "йде війна з руським миром".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України десятки ворожих дронів, вибухи чули у Харкові та Запоріжжі, є постраждалі.

Згідно з зведенням Генштабу, найгарячішими напрямками за минулу добу стала Курська область та Покровський напрямок.

Карта, де зараз точаться бої в Курській області Росії
Карта, де зараз точаться бої в Курській області Росії
Карта бойових дій на Покровському напрямку
Карта бойових дій на Покровському напрямку

З ситуацією в Україні 18 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1029: росіяни наступають у Донецькій області та женуть північнокорейців на забій

Про новини та події 19 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1030: окупанти зазнають величезних втрат і обстрілюють Кривий Ріг

Про те, що відбувалося 20 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1031: Росія вдарила по Києву і загострює ситуацію в Херсоні