Війна — день 1031: РФ знову атакувала Кривий Ріг, а Путін пропонує Заходу дуель

Оперативно про головне за добу

Українські захисники продовжують стримувати російські атаки. Зокрема, у Курській області у цьому їм допомагає річка Псел, яка стала природним барʼєром. Активізувалась армія Росії на Времівському напрямку Донеччині, де тисла минулої доби більше, ніж на Курахівському. Тим часом лідер РФ Володимир Путін знову почав погрожувати ударом "Орєшніком", та цього разу вдався до цинічної пропозиції заходу, на яку різко відповів Володимир Зеленський. В ЄС же ухвалили рішення, що російські закордонні активи залишаться замороженими до кінця війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни поцілили у житловий будинок у Кривому Розі.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 32 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили всі ворожі атаки.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 18 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. Точиться одне боєзіткнення.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 20 атак в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Дотепер точиться три бої. Ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Темирівка та Зелене Поле.

Времівський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 17 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1028: у Москві ліквідовано генерала ЗС РФ, а росіяни знову говорять про війну з НАТО

З ситуацією в Україні 18 грудня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 1029: росіяни наступають у Донецькій області і женуть північнокорейців на забій

Про новини та події 19 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1030: окупанти зазнають величезних втрат і обстрілюють Кривий Ріг