У Рильську досі пожежа і немає світла після атаки України - Росія вже виступила з погрозами

Росіяни погрожують "відповіддю"

Ввечері у п'ятницю, 20 грудня у місті Рильськ Курської області пролунали потужні вибухи — ЗСУ вдарили по місцю дислокації російської армії. В Росії вже пообіцяли "відповідь".

Росіяни досі не змогли потушити пожежу, яка зайнялася після удару. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн зранку 21 грудня заявив, що вогонь локалізований на 1,5 тисячі квадратних метрів.

Тим часом постпред Росії у Раді безпеки ООН Василій Небензя під час засідання заявив, що "відповідь" на обстріл Рильська "не забариться". Представник країни, яка щодня атакує мирні міста України та вбиває українців має нахабність говорити про "злочин проти мирних російських громадян".

Після атаки в Рильську виникли проблеми з електропостачанням, вночі жителі міста лишилися без світла. Водночас Хінштейн заявив, що критичних проблем з енергопостачанням у місті нібито немає. За його словами, енергетики відключили електропостачання в місцях пожежогасіння та розмінування.

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Рильську 20 грудня ввечері. Росіяни заявили про загибель п'яти людей, ще 26, за їхніми даними, постраждали. Хінштейн заявив, що удар відбувся системою HIMARS.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко опублікував фото вирви від прильоту біля палаючої будівлі. "Рильськ, Курщина. Місце дислокації армії РФ", — написав він під фото.