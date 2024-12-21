Скільки цивільних українців росіяни вбили за три роки війни: в ООН назвали сумну цифру

З 1 січня по 30 листопада 2024 року 341 мирний українець загинув від використання росіянами керованих авіаційних бомб

З 24 лютого 2022 року російські окупанти в Україні вбили 12,3 тисячі цивільних та 27,8 тисячі поранили. Це дані, які можна було офіційно перевірити та верифікувати, тож реальні цифри можуть бути значно вищими.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН сказала заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, повідомляє "Укрінформ". За її словами, це цифри, які змогло зафіксувати Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", – сказала вона.

За її словами, з 1 січня по 30 листопада 2024 року 341 мирний українець загинув від використання росіянами керованих авіаційних бомб, ще 1803 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це втричі більше, ніж у 2022 році та вшестеро більше, ніж у 2023 році. У листопаді цього року майже половина загиблих від рук росіян цивільних стала жертвами так званої "високоточної" та дальньої зброї.

Нагадаємо, що вересень 2024 року встановив новий антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення в Україні. У вересні загинуло 208 цивільних осіб та 1220 отримали поранення внаслідок атак російських окупантів.

Зазначимо, що минулий антирекорд був у липня 2024 року. Тоді російські атаки унесли життя 219 мирних жителів, ще 1018 отримали поранення. Це була найбільша цифра з жовтня 2022 року, коли сотні життів унесли російські масовані ракетні атаки.