Росіяни атакували Тернопіль безпілотниками: було чутно вибухи, є поранені та загиблі (відео)

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, там почалася пожежа, є жертви

Росіяни вночі на 2 грудня атакували ударними безпілотниками Тернопіль. Внаслідок атаки окупантів безпілотник вдарив у багатоповерховий будинок, де почалася пожежа в одній з квартир, є руйнування, загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної адміністрації В'ячеслав Негода. За його даними, загинула одна особа, "Суспільне Тернопіль" повідомляє про дві жертви російської атаки.

"Тернопіль. Є влучання БПЛА в житловий будинок. Проводяться роботи по гасінню пожежі та евакуації мешканців будинку і їх розміщення. Станом на цей момент 1 особа загинула, інші ранені. Роботи продовжуються", – написав він.

Тим часом мер міста Сергій Надал підтвердив, що безпілотник росіян влучив у багатоповерховий будинок. За його словами, є загиблі та постраждалі, рятувальники ліквідовують пожежу.

"Ворожий БПЛА потрапив у верхній поверх багатоповерхівки по вул.Євгена Коновальця. Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу", – написав міський голова.

Місцеві канали опублікували відео з місця подій. На відео можна побачити пожежу у багатоповерхівці після влучання російського безпілотника.

Війська РФ активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва (армія Росії маркує їх як "Гєрань") під час повітряних ударів по Україні. При цьому росіяни час від часу змінювали тактику використання цих дронів-камікадзе при атаках. До слова, "Телеграф" розповідав, скільки "шахед" може безперервно літати над Україною

Також "Телеграф" писав, що під час ворожої атаки минулої ночі, 1 грудня у Києві пролунали вибухи.