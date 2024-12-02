Россияне атаковали Тернополь беспилотниками: были слышны взрывы, есть раненые и погибшие (видео)

Российский беспилотник попал в многоэтажку, там начался пожар, есть жертвы

Россияне ночью на 2 декабря атаковали ударными беспилотниками Тернополь. В результате атаки оккупантов беспилотник ударил в многоэтажный дом, где начался пожар в одной из квартир, есть разрушения, погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода. По его данным, погиб один человек, "Суспільне Тернопіль" сообщает о двух жертвах российской атаки.

"Тернополь. Есть попадание БПЛА в жилой дом. Проводятся работы по тушению пожара и эвакуации жильцов дома и их размещению. По состоянию на данный момент 1 человек погиб, другие ранены. Работы продолжаются", — написал он.

Тем временем мэр города Сергей Надал подтвердил, что беспилотник россиян попал в многоэтажное здание. По его словам, есть погибшие и пострадавшие, спасатели ликвидируют пожар.

"Вражеский БПЛА попал в верхний этаж многоэтажки по ул. Евгения Коновальца. Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели тушат пожар", — написал мэр.

Местные каналы опубликовали видео с места происшествия. На видео можно увидеть пожар в многоэтажке после попадания российского беспилотника.

Войска РФ активно применяют дроны-камикадзе иранского производства (армия России маркирует их как "Герань") во время воздушных ударов по Украине. При этом россияне время от времени меняли тактику использования этих дронов-камикадзе при атаках. К слову, "Телеграф" рассказывал, сколько "шахед" может непрерывно летать над Украиной.

Также "Телеграф" писал, что во время вражеской атаки минувшей ночью, 1 декабря в Киеве раздались взрывы.