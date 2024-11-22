Зранку росіяни вдарили по житловому мікрорайону Сум, є жертви (фото)

Відомо про загиблих та постраждалих

Рано вранці у п'ятницю, 22 листопада, в Сумах пролунало декілька потужних вибухів. Відомо вже про двох загиблих, також є постраждалі.

Про це у Telegram повідомив т.в.о міського голови Сум Артем Кобзар. Вибухи пролунали близько 5:50, перед цим у Повітряних Силах України попередили про ворожі безпілотники над обласним центром.

Оновлення 6:50 В ОВА поінформували, що внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули. Ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Вони сталися у двох різних місцях, одна людина загинула на першій локації, та одна на другій. Йдуть аварійно-рятувальні роботи.

На місцях працюють ДСНС, поліція та медики. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

"Сьогодні, 22 листопада ворог завдав удару по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються", — повідомили у Сумській ОВА.

Станом на момент публікації новини, о 6:30 небезпека для Сум триває. Ворог атакує безпілотниками, людей просять перебувати у безпечних місцях.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 листопада росіяни вдарили по житловому мікрорайону Сум ракетою з касетним спорядженням. Загинули 11 людей, ще 89 отримали поранення.