Не "Орєшнік"? Чим насправді Росія могла вдарити по Україні 21 листопада та чому Путін збрехав

"Орєшник" насправді може бути робочою назвою для міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж"

Попри заяву так званого "президента" Росії Володимира Путіна про те, що Росія 21 листопада вдарила по Дніпру "новою балістичною ракетою", яку назвали "Орєшніком", є велика ймовірність того, що насправді Путін просто бреше. Цілком ймовірно, що насправді це був РС-26 "Рубіж", але нову назву Путін застосував для залякування Заходу – невідома зброя завжди є фактором, який не може не тривожити.

Про це пише видання Defence Express. На доказ цієї думки видання наводить цікавий факт – ще з часів СРСР у Росії будь-який вид зброї, в тому числі ракети, мають одразу кілька назв та умовних позначень.

"Цілком доречним тут буде наступний приклад: влітку 2022 року російські пропагандистські ЗМІ заявили про існування проєкту далекобійної протикорабельної ракети "Змеевик", котра начебто має бути аналогом китайських балістичних ракет під позначенням DF-21D та DF-26, восени 2023 року була заява про начебто припинення робіт по цьому проєкту, але в означеному проміжку часу більше ніяких даних про "Змеевик" в публічному просторі не було. Виходило, що цей "Змеевик" існував хіба що на шпальтах російських пропагандистських ресурсів, але водночас повідомлення про цей проєкт могли виконувати роль "прикриття" для реальних проєктів РФ по балістичним ракетам середньої дальності", – пише видання.

Таким чином, "Орєшник" насправді може бути робочою назвою для міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж". Такий варіант є цілком припустимим. Достатньо тільки згадати, що російська ракета Х-101 зазвичай у окупантів позначається, як "Іздєліє 504".

"Але у використанні позначення "Орєшнік" Кремль явно переслідував мету психологічного впливу на країн Заходу, а саме – намагатись створити враження, що у розпорядженні РФ начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності, що в свою чергу має працювати на залякування цивілізованого світу. В цьому контексті цілком доречно згадати про поняття "стратегічна невизначеність". І заодно виникає цілком логічний посил про те, що на даному етапі краще не оперувати позначенням "Орєшнік", аби не давати Путіну можливість розширювати "стратегічну невизначеність" для шантажу цивілізованого світу", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що у четвер, 21 листопада, Росія вперше у світовій історії випробувала міжконтинентальну ракету, і одразу по цивільному населенні. Спочатку лунали заяви, що це була ракета РС-26 "Рубіж", та згодом Путін повідомив, що використав проти нашої країни нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

З боку Путіна стало дуже поганою ідеєю озвучувати назву ракети. Український сегмент інтернету буквально вибухнув реготом, мемами та жартами на тему назви російської зброї, через що ефект залякування населення країни був нівельований.