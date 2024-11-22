Не "Орешник"? Чем на самом деле Россия могла ударить по Украине 21 ноября и почему Путин соврал

"Орешник" на самом деле может быть рабочим названием для межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж"

Несмотря на заявление так называемого "президента" России Владимира Путина о том, что Россия 21 ноября ударила по Днепру "новой баллистической ракетой", которую назвали "Орешником", есть большая вероятность того, что на самом деле Путин просто лжет. По всей вероятности, на самом деле это был РС-26 "Рубеж", но новое название Путин применил для запугивания Запада – неизвестное оружие всегда является фактором, который не может не тревожить.

Об этом пишет издание Defence Express. В доказательство этого мнения издание приводит интересный факт – еще со времен СССР в России любой вид оружия, в том числе ракеты, имеют несколько названий и условных обозначений.

"Вполне уместен здесь следующий пример: летом 2022 года российские пропагандистские СМИ заявили о существовании проекта дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик", которая якобы должна быть аналогом китайских баллистических ракет под обозначением DF-21D и DF-26, осенью 2023 года было заявление о якобы прекращении работ по этому проекту, но в указанном промежутке времени больше никаких данных о "Змеевике" в публичном пространстве не было. Выходило, что этот "Змеевик" существовал разве что на страницах российских пропагандистских ресурсов, но в то же время сообщения об этом проекте могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по баллистическим ракетам средней дальности", – пишет издание.

Таким образом, "Орешник" действительно может быть рабочим названием для межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Такой вариант вполне допустим. Достаточно только упомянуть, что российская ракета Х-101 обычно у оккупантов обозначается, как "Изделие 504".

"Но в использовании обозначения "Орешник" Кремль явно преследовал цель психологического влияния на страны Запада, а именно – пытаться создать впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились к этому моменту новые и неизвестные ракетные способности, что в свою очередь должно работать на устрашение цивилизованного мира. В этом контексте вполне уместно вспомнить о понятии "стратегическая неопределенность". И при этом возникает вполне логичный посыл о том, что на данном этапе лучше не оперировать обозначением "Орешник", чтобы не давать Путину возможность расширять "стратегическую неопределенность" для шантажа цивилизованного мира", — резюмировало издание.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, Россия впервые в мировой истории испытала межконтинентальную ракету, и сразу по гражданскому населению. Сначала звучали заявления, что это была ракета РС-26 "Рубеж", но впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".