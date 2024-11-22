Утром россияне ударили по жилому микрорайону Сум, есть жертвы

Известно о погибших и пострадавших

Ранним утром в пятницу, 22 ноября, в Сумах раздалось несколько мощных взрывов. Известно уже о двух погибших, также есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил в.и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Взрывы раздались около 5:50, перед этим в Воздушных Силах Украины предупредили о вражеских беспилотниках над областным центром.

Они произошли в двух разных местах, один человек погиб на первой локации и один на второй. Идут аварийно-спасательные работы.

На местах работают ГСЧС, полиция и медики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Сегодня, 22 ноября враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед". Предварительно есть пострадавшие. Людям предоставляется необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются", — сообщили в Сумской ОВА.

По состоянию на момент публикации новости в 6:30 опасность для Сум продолжается. Враг атакует беспилотниками, людей просят находиться в безопасных местах.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 ноября россияне ударили по жилому микрорайону Сум ракетой с кассетным снаряжением. Погибли 11 человек, еще 89 получили ранения.