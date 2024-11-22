Війна — день 1003: росіяни просунулись до Курахового та застосували нову ракету "Орєшнік"

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває вже 1003 добу. Минулого дня росіяни не тільки активно тиснули по лінії фронту, концентруючись на Курахівському та Покровському напрямках, а й завдали удару новою ракетою. Попередньо зазначалось, що атакувала РФ міжконтинентальною ракетою, проте Володимир Путін заявив, що використано було нову балістичну ціль "Орєшнік". Проте в Пентагоні зазначили, що російська експериментальна ракета "Орєшнік" базується на міжконтинентальній РС-26 "Рубєж".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривають, ситуація контрольована.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять – досі продовжуються.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 19 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1000: росіяни та північнокорейці стягують сили в Курську область, але в України з’явився козир

Про те, що відбувалося 20 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1001: Україна знищує російські склади, а у Кремлі брязкають ядерною зброєю

З ситуацією в Україні за 22 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1002: росіяни просунулись на фронті і атакували Україну міжконтинентальною ракетою